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Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği

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Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği

İstanbul'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

2 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda 68 kiloda "kumite" alanında Türkiye Şampiyonu olan 19 Mayıs Belediye Spor Kulübünün lisanslı sporcusu Sinem Özkan haziran ayında ise kata kategorisinde Türkiye şampiyonu olmuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs Belediye Spor Kulübü Sporcumuz Sinem Özkan, İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Kendisini öncelikle tebrik ediyor, İran'da yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum. Sporcumuza başarılar diliyorum "dedi. - SAMSUN

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