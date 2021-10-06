Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu? - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu?

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçından sonra "Kim'i 9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Güney Koreli stoperin sözleşme detayları ortaya çıktı. Kim'in yıllık 2 milyon euro karşılığında 2025'e dek imza attığı sözleşmede, sezon bitiminde 9 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu belirtildi. Ayrıca F.Bahçe'nin bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı, 1 sene boyunca takımda kalma garantisi gibi maddeler daha olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağı artık garanti. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçından sonra Güney Koreli stoperin 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu haberine, "O paraya alabiliyorlarsa gelsinler" yanıtını vermişti.

Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu? Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı

BU SEZON GEÇERLİ DEĞİL

Milliyet'in haberine göre Kim'in sözleşmesinde böyle bir madde var. Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya alınan Kim, sezon sonunda eğer isterse bu madde sayesinde takımdan ayrılabilecek.

İşte sözleşmenin detayları:

- Yıllık 2 milyon euro maaş

- Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak.

- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi

- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi

- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay

- Mukavele bitiş tarihi 30 Haziran 2025'te doluyor

Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu?
Haberler.com - Spor Haberleri
Ortalık yine karışıyor! 'Bloomberg', Sergen Yalçın'dan sonra Ali Koç'u da çıldırtacak

Ortalık yine karışıyor! "Bloomberg", Sergen Yalçın'dan sonra Ali Koç'u da çıldırtacak

 Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu

Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mahmut Özer Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan
Spor Serdar Aziz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Stefan Kuntz
Tüm Haberler Amelia Hamlin Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu? - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:13:14. #1.13#