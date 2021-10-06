Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçından sonra "Kim'i 9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Güney Koreli stoperin sözleşme detayları ortaya çıktı. Kim'in yıllık 2 milyon euro karşılığında 2025'e dek imza attığı sözleşmede, sezon bitiminde 9 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu belirtildi. Ayrıca F.Bahçe'nin bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı, 1 sene boyunca takımda kalma garantisi gibi maddeler daha olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağı artık garanti. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçından sonra Güney Koreli stoperin 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu haberine, "O paraya alabiliyorlarsa gelsinler" yanıtını vermişti.
BU SEZON GEÇERLİ DEĞİL
Milliyet'in haberine göre Kim'in sözleşmesinde böyle bir madde var. Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya alınan Kim, sezon sonunda eğer isterse bu madde sayesinde takımdan ayrılabilecek.
İşte sözleşmenin detayları:
- Yıllık 2 milyon euro maaş
- Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak.
- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi
- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi
- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay
- Mukavele bitiş tarihi 30 Haziran 2025'te doluyor