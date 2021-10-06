Kim'in sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı! Başkan Ali Koç yanıldı mı, maddeyi bilmiyor mu?

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağı artık garanti. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçından sonra Güney Koreli stoperin 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu haberine, "O paraya alabiliyorlarsa gelsinler" yanıtını vermişti.

BU SEZON GEÇERLİ DEĞİL

Milliyet'in haberine göre Kim'in sözleşmesinde böyle bir madde var. Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya alınan Kim, sezon sonunda eğer isterse bu madde sayesinde takımdan ayrılabilecek.

İşte sözleşmenin detayları:

- Yıllık 2 milyon euro maaş

- Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak.

- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi

- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi

- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay

- Mukavele bitiş tarihi 30 Haziran 2025'te doluyor

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