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Başkan Aksun sporcuları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Aksun sporcuları ağırladı

Her yıl geleneksel olarak kutlanan "Amatör Spor Haftası" kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan ve beraberindeki milli sporcular Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Her yıl geleneksel olarak kutlanan "Amatör Spor Haftası" kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan ve beraberindeki milli sporcular Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası kutlamaları dolayısıyla Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ziyaret gerçekleşti.

Ziyarette Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, Erzincan Ülkü spor tesislerinde yapılan çalışmadan dolayı Başkan Aksun'a tüm amatör spor kulüpleri adına teşekkür etti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, ise konuşmasında Başkan Aksun'un göreve geldiği günden bu yana spor anlamında güzel işler yapmaya başladıklarını ifade ederek, Bunda katkınız büyük. Tesisleşme adına, sporcularımızın imkanları anlamında bize destek veriyorsunuz. Sporcu kardeşlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum diyerek "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili Başkan Aksun'a bilgi verdi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, ise gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Gençlerimizin sportif faaliyetlerle uğraşması bizim için sevindirici, bu kardeşlerimize sahiplendiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizlerde üzerimize ne düşerse elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar destek olmaya gayret edeceğiz, bu vesile ile tüm spor camiasının Amatör Spor Haftasını kutluyorum" dedi. - ERZİNCAN

Başkan Aksun sporcuları ağırladı

Başkan Aksun sporcuları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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