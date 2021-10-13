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Başkan Akın'a yağlı güreşler için teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Akın'a yağlı güreşler için teşekkür plaketi

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve azaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a Turgutlu Yağlı Güreş organizasyonu için teşekkür plaketi takdim etti.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve azaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a Turgutlu Yağlı Güreş organizasyonu için teşekkür plaketi takdim etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile birlikte Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve azalarını makamında misafir etti. Ziyarette Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve azaları 10 Ekim'de Urganlı Er Meydanında düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri'nin unutulmaz anlara ev sahipliği yaptığı için Başkan Akın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sözlerine plaket için teşekkür ederek başlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Urganlı Er Meydanımızda gerçekleştirdiğimiz Turgutlu Yağlı Güreşlerimiz Kırkpınar Güreşlerini aratmayan müsabakalar ile Turgutlu'muza unutamayacağı anlar yaşattı. Bunun için çok gururluyuz. Bugün Urganlı Mahalle Muhtarımız ve azalarının nazik düşünceleri ise gururumuzun üzerine mutluluğu ekledi. Muhtarımıza nazik düşünceleri ve anlamlı plaketleri için bir kez daha teşekkür ederim. Turgutlu'muzda daha güzel etkinliklere imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, "Başkanımız Çetin Akın göreve geldiği günden bu yana her mahalleye olduğu gibi mahallemize de önemli desteklerde bulundu. İlçemizde düzenlediği ve tüm Türkiye'de konuşulan güreş organizasyonu için Belediye Başkanımız Çetin Akın'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Haber: Başkan Akın'a yağlı güreşler için teşekkür plaketi - Haberler Spor
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