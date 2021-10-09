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Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Burhan Akbudak, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Büyükler kategorisinde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi, dünya ikincisi olmayı başardı. Aynı zamanda Oslo'da finalde mücadele eden milli takımdaki ilk güreşçi olan Burhan Akbudak, Türkiye'ye şampiyonadaki dördüncü madalyayı kazandırdı. Şampiyonanın dün gerçekleştirilen karşılaşmalarında da Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya alarak üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

Dünya ikincisi olan genç sporcu Burhan Akbudak'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemizin genç sporcularından başarı haberler i gelmeye devam ediyor. Dün mezunumuz Buse Tosun Çavuşoğlu bizleri gururlandırırken bugün ise öğrencimiz Burhan Akbudak ülkemize madalya getirmeyi başardı. Bu düşüncelerle Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almaya hak kazanan milli sporcumuz Burhan Akbudak'ı tebrik ediyorum. Genç güreşçimizin başarılarını arttırarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.

 Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Haber: Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, dünya ikincisi oldu - Haberler Spor
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