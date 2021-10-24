Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı

Dünyanın gözünün çevrildiği El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, Barcelona'yı sahasında 2-1 mağlup etti.

BARCELONA, REAL MADRİD'E KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba ile 90+4. dakikada Vazquez'den geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 90+7. dakikada Agüero kaydetti. Bu sonucun ardından ligde zirveye oturan Real Madrid, 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi yaşadı. Barcelona ise La Liga'da oynadığı son 5 Real Madrid maçında galibiyet alamadı ve 2008'den bu yana ilk kez böylesine kötü bir seriyi yaşadı.

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