Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı
İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Nou Camp'ta oynanan mücadelede Barcelona, Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 20'ye çıkararak liderliği yükseldi. Katalan devi ise kötü gidişe son veremedi ve 8. sırada kaldı. Öte yandan Eflatun-beyazlılar, 1965'ten sonra bir ilke imza atarak Barça'ya karşı üst üste 4. zaferini elde etti.
Dünyanın gözünün çevrildiği El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, Barcelona'yı sahasında 2-1 mağlup etti.
BARCELONA, REAL MADRİD'E KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba ile 90+4. dakikada Vazquez'den geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 90+7. dakikada Agüero kaydetti. Bu sonucun ardından ligde zirveye oturan Real Madrid, 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi yaşadı. Barcelona ise La Liga'da oynadığı son 5 Real Madrid maçında galibiyet alamadı ve 2008'den bu yana ilk kez böylesine kötü bir seriyi yaşadı.
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