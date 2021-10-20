Barcelona'dan akılalmaz serbest kalma maddesi! Ansu Fati'yi transfer etmek artık imkansız - Haberler Spor
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Barcelona'dan akılalmaz serbest kalma maddesi! Ansu Fati'yi transfer etmek artık imkansız

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Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'yle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Katalan devi, İspanyol futbolcusunun sözleşmesine aynı Pedri de olduğu gibi 1 milyar euro serbest kalma maddesi koydu.

Sıkıntılı günlerden geçen Barcelona iç transferde çalışmalara devam ediyor. Daha önce Pedri'yle sözleşme uzatan Katalan devi, bir diğer genç yıldızı Ansu Fati'yle de yeni sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME 2027 YILINA KADAR

Barça, İspanyol futbolcu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 18 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati'nin serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi. Barcelona, ayrıca orta saha oyuncusu Pedri'nin sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmış ve serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.

Barcelona'dan akılalmaz serbest kalma maddesi! Ansu Fati'yi transfer etmek artık imkansız
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