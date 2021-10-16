Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'nin Sadık Çiftpınar'a yaptığı hareket Yeni Malatya maçına damga vurdu.

FIRAT AYDINUS OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü. Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

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