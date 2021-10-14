Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar - Haberler Spor
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Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar

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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, yaşadığı şehrin halkıyla ilgili gözlemlerini anlattı. Bakasetas, "Burada insanlar normalden hızlı sinirlenebiliyor. Hatta sinirlenmeleri için bir neden olmasa da çok sinirlenebiliyorlar. (Gülerek) Bunun hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle birisiyim" dedi.

Bordo-Mavililer'in Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, kulübün medya kanalına röportaj verdi. Bakasetas, halkla ilgili gözlemlerinden bahsetti.

"KENDİMİ BURALI GİBİ HİSSEDİYORUM"

Trabzon'da yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Bakasetas, "Yunan futbolcu, Trabzon'da alışamadığı ya da beğenmediği bir şeyin olmadığını da belirterek, "Çünkü ben de kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren insanları çok daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip bir kişiliğe sahibim. Burada insanlar biraz daha normalden daha hızlı sinirlenebiliyorlar hatta sinirlenmeleri için herhangi bir neden olmasa dahi kendilerini bir anda çok sinirlenmiş bulabiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum (Gülüyor). Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum aslında ben de böyle birisiyim" ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIN ÖTESİNDE YAŞIYORLAR"

Bakasetas gördüğü tepkiler üzerine, Şehrin içinde gezdiğiniz zaman Trabzonspor'un başarılı olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. İnsanların yüzündeki o ifadelerden Trabzonspor'un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bazı zamanlarda belki gereğinden fazla tepkiler verebiliyorlar. Ben de böyle biriyim aslında. O yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. Bunun bir sorun oluşturmadığını düşünüyorum. Çünkü her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyimdir. Trabzon insanının da böyle olduğunu düşünüyorum. Hem mutluluğu hem belki de siniri, öfkeyi tam anlamıyla sınırlarda hatta sınırların da ötesinde yaşayabiliyorlar. Ancak dediğim gibi bunu garipsemiyorum. Hatta ben de böyle biri olduğum için adaptasyonum konusunda da yardımcı olduğunu düşünüyorum böyle unsurların" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
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