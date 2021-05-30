Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla yapılan görüşmelerin ardından Anadolu Efes-Barcelona EuroLeague finalinin şifresiz kanalda olacağını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Final maçı şifresiz olarak yayınlanacaktır" ifadeleriyle müjdeli haberi verdi.