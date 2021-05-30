Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak

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Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla yapılan görüşmelerin ardından Anadolu Efes-Barcelona EuroLeague finalinin şifresiz kanalda olacağını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Final maçı şifresiz olarak yayınlanacaktır" ifadeleriyle müjdeli haberi verdi.

Basketbolseverlerin arzusu gerçekleşti. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gelen yoğun talep için yaptıkları görüşmenin olumlu sonucunu sosyal medyadan paylaştı.

Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak

"BAŞARILAR ANADOLU EFES"

Kasapoğlu, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beINSPORTSHABER'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar Anadolu Efes" açıklaması yaptı.

Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
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