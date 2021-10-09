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Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Erkek Boks Milli Takımı belirlendi

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Erkek Boks Milli Takımı belirlendi

Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

KASTAMONU (AA) - Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 27 sporcu ile başlayan kampta, şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.

Sırbistan'da 13 Ekim'de başlayacak şampiyonada Türk Milli Takımı'nı, 48 kiloda Özkan Özbay, 51 kiloda Mehmethan Çınar, 54 kiloda Tolga Kaya, 57 kiloda Gökay Yılmaz, 60 kiloda Doğanay Öztürk, 63,5 kiloda Mehmet Yıldırım Ballıoğlu, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 71 kiloda Cem Kaya, 80 kiloda Bedirhan Kalkan, 86 kiloda Atalay Şenova, 92 kiloda Göktürk Ersungur ve artı 92 kiloda Mehmethan Kara temsil edecek.

Genç Erkek Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine, şampiyonaya hazırlık süreçlerinin verimli geçtiğini söyledi.

Organizasyondan madalyalarla dönmek istediklerini dile getiren Sarı, "Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edebilmek için burada çocuklarımızın fizik, kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık konusunu dikkate aldık. Maç eksiğimiz var ama müsabakayı göğüsleyecek, madalya getirecek çocuklarımız var." ifadelerini kullandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri
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