Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok - Haberler Spor
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Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok

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Süper Lig'deki performansı tartışma konusu olan Fernando Muslera, Avrupa Ligi'nin zirvesinde. Uruguaylı kaleci Lazio ve Marsilya maçlarında yaptığı 7 kurtarışla gol yemeden en çok top çıkarak eldiven oldu. Avrupa Ligi resmi hesabından Muslera'nın başarısını duyurulduğu paylaşım sarı-kırmızılılardan binlerce beğeni aldı.

10 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Avrupa Ligi'ne performansıyla damga vurdu. Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemeden 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı eldiven bu başarının mimarlarından oldu.

AVRUPA LİGİ'NİN RESMİ HESABI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fernando Muslera, Lazio ve Marsilya maçlarında 7 kurtarışa imza attı. Uruguaylı kaleci böylece Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci konumuna yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından da Fernando Muslera'nın bu başarısı duyuran bir paylaşım yapıldı.

Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok

Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok
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Haber: Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok - Haberler Spor
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