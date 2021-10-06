Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

MALATYA (İHA) - Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan sporcu Egemen Özden ve ailesini Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan misafir ederek, Avrupa ikincisi olmasından dolayı sporcu Egemen Özden' e hediyesini verdi.

Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler' de yarışan Malatyalı sporcu Egemen Özden Avrupa ikincisi olmuştu. - MALATYA