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Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

MALATYA (İHA) - Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan sporcu Egemen Özden ve ailesini Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan misafir ederek, Avrupa ikincisi olmasından dolayı sporcu Egemen Özden' e hediyesini verdi.

Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler' de yarışan Malatyalı sporcu Egemen Özden Avrupa ikincisi olmuştu. - MALATYA

Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

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Haber: Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti - Haberler Spor
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