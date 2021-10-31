Galatasaray'ın yıldızları Ata Demirer'i mest etti: Gece tarifesini açtı bu akşam

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren ünlü komedyen Ata Demirer, yıldız futbolcular Marcao ve Feghouli ile ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

"BASTONLA BİLE GELSE SOKARIM OYUNA ÇIKARMAM"

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde müthiş bir asist yapan Feghouli için, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam" paylaşımı yapan Demirer, karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Marcao için de, "Gece tarifesini açtı bu akşam. Şu dakikalarda 23 milyon euro civarı" notunu düştü.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet