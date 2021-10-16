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Antrenör adayları, Konya'da ter döküyor

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Antrenör adayları, Konya'da ter döküyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grasstroos C Antrenör Eğitim Programı Konya'da başladı.

KONYA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grasstroos C Antrenör Eğitim Programı Konya'da başladı.

Konya bu yıl yeni antrenör adaylarına ev sahipliği yapıyor. TFF Grasstroos C Antrenör Eğitimi Programı, Selçuklu Belediyesi Spor Tesislerinde başladı. Eğitim programına katılan 30 antrenör adayı bir hafta boyunca teorik ve pratik çalışmalar yapacak. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak. Kursta antrenör adaylarına TFF Antrenör Eğitim Programı Müdürü Nur Mustafa Gülen, TFF Eğitimcileri; Sercan Görgülü, Aşkın Çift ve Seyit Cem Ünsal ders veriyor.

15-22 Ekim tarihleri arasında teorik ve saha çalışmalarının sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar; TFF Grasstroos C Antrenörlük belgesi alacak ve amatör liglerde takım çalıştırabilecek. - KONYA

Antrenör adayları, Konya'da ter döküyor

Antrenör adayları, Konya'da ter döküyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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