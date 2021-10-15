Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Sivasspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son idmanını gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

 Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı

Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy Burak Sergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:35:01. #1.12#