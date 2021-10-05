Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti - Haberler Spor
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Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

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Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

Ersun Yanal ile yolları ayıran Antalyaspor, takımın başına Nuri Şahin'i getirdi. Şu anda Akdeniz ekibinin kaptanlığını yapan deneyimli futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklayan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmişti. Akdeniz ekibi sürpriz bir karara imza atarak Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi.

NURİ ŞAHİN KENDİ EKİBİNİ KURACAK

Konuyla ilgili Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." ifadelerini kullandı" dedi.

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Haber: Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti - Haberler Spor
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