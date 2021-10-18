Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Henry 4, Melih Mahmutoğlu 11, Pierre 7, Booker 17, Vesely 2, de Colo 8, Şehmus Hazer 12, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 6, Ahmet Düverioğlu 8, Ekrem Sancaklı

Anadolu Efes : Larkin 10, Beaubois 17, Moerman 5, Singleton, Dunston 7, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 14, Ömercan İlyasoğlu, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-31

3. Periyot: 68-45

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta uzak mesafeden kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'i top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açtı ve soyunma odasına 47-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle çeyreğin bitimine 27 saniye kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-45 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-68 galip ayrıldı.