Amatör küme takımları antrenman için kura çekti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme'de mücadele edecek takımların Karakova sahalarındaki antrenmanları için kura çekimi gerçekleşti.

Çekilen kuralar sonucu takımlar belli saatlerde antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

Kura çekimlerine Çukurköyspor'dan Sinan Çiğdem, Başköyspor'dan Celalettin Altay, Beyköyspor'dan Harun Büber, Gürağaçspor'dan Kadir Ayaz, Göbel Gençlikspor'dan Ahmet Akcan katıldı.

Kura çekimleri Tavşanlı Ada stadında gerçekleşti.

Kura sonrası Beyköyspor Kulüp başkanı Harun Büber, "Sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız, sakatsız bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Tavşanlı kulüpleri olarak tek amacımız gençlere hizmet" dedi. - KÜTAHYA

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