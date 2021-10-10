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Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

2021-2022 sezonu Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu (UVMK) ligi Ulusal Veteranlar Masterler Ege Federasyonu C grubunun 1. hafta maçında, Aliağa Masterler kendi evinde Esentepe Masterler takımını 7-2 yendi.

2021-2022 sezonu Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu (UVMK) ligi Ulusal Veteranlar Masterler Ege Federasyonu C grubunun 1. hafta maçında, Aliağa Masterler kendi evinde Esentepe Masterler takımını 7-2 yendi.

Değirmendere Spor Tesislerinde oynanan maç öncesinde kısa bir konuşma yapan Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu Başkanı Uğur Eren, "Pandemi bizi birbirimizden bir hayli uzaklaştırdı. Futbolu özledik. Pandemiden sonra bugün ilk defa sahalara inmiş olduk. Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu olarak 2021-2022 futbol sezonunun sağlık ve centilmence bir lig olmasını temenni ediyor, tüm camialarımıza başarılar diliyoruz" dedi. Daha sonra Başkan Uğur Eren, Aliağa ve Esentepe Masterler arasında oynanan maçta sahaya çıkarak sembolik olarak başlama vuruşunu yaptı. Değirmendere Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmada, Esentepe Masterler takımını konuk eden Aliağa Masterler, karşılaşmanın ilk yarısını 3-2 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da üstün başlayan Aliağa Masterler, maçın sonunda sahadan 7-2 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini İbrahim (2), Özgür (2), Ferhat (2), Serkan atarken, Esentepe ekibinin gollerini de Barış ile Aşkın kaydetti. - İZMİR

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2

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Haber: Aliağa Masterler: 7 Esentepe Masterler: 2 - Haberler Spor
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