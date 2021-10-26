Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi 76-74 son saniye basketiyle kazanan Barcelonalı oyuncular maç sonu sevinç yaşadı.

TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile takımı protesto eden birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Paylaşılan videolarda ise tribündeki bazı taraftarların "Başkan sen takımla ilgilen" dediği duyuluyor.

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