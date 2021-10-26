Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına Nikola Mirotic'in son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son düdüğün ardından bazı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi 76-74 son saniye basketiyle kazanan Barcelonalı oyuncular maç sonu sevinç yaşadı.

TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile takımı protesto eden birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Paylaşılan videolarda ise tribündeki bazı taraftarların "Başkan sen takımla ilgilen" dediği duyuluyor.

Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarla tartıştı

Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarla tartıştı

Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı
Haberler.com - Spor Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe camiasında deprem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe camiasında deprem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

 Ali Koç destekçisi Alişan da isyan etti: Bırakın gidin artık

Ali Koç destekçisi Alişan da isyan etti: Bırakın gidin artık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title