Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına Nikola Mirotic'in son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son düdüğün ardından bazı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi 76-74 son saniye basketiyle kazanan Barcelonalı oyuncular maç sonu sevinç yaşadı.
TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile takımı protesto eden birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Paylaşılan videolarda ise tribündeki bazı taraftarların "Başkan sen takımla ilgilen" dediği duyuluyor.
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