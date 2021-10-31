Alanyaspor'un yıldızı Cristian Borja, trafik kazası geçirdi

Göztepe maçından önce bir basın açıklaması yapan Alanyaspor, sol beki Cristian Borja'nın zincirleme trafik kazasına karıştığı oyuncunun sol elinde kırık tespit edildiğini belirtti. Borja'nın tedavisine başlandığı açıklandı.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cristian Borja'nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet