Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bileği bükülmeyen Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta son dakikalar nefes keserken ev sahibi ekip 89. dakikada bulduğu golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
ALANYASPOR, BÜLENT KORKMAZ'LA ŞAHA KALKTI
Alanyaspor, 3. dakikada Davidson'un golüyle öne geçerken, Göztepe'nin beraberlik sayısını 62. dakikada Tijanic kaydetti. İzmir ekibi, 78. dakikada Lourency ile üstünlük sayısını buldu, Alanyaspor ise 89. dakikada Milunovic'in golüyle karşılaşmadan 1 puanı çıkarmayı başardı. Akdeniz ekibi Bülent Korkmaz yönetiminde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
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