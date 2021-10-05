Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, ligin ilk 8 haftasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, ligin ilk 8 haftasını değerlendirdi Açıklaması

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, ligin ilk 8 haftasını değerlendirdi Açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bülent Korkmaz ve ekibinin gelmesiyle takımda moral ve motivasyonun artmaya başladığını, bunu oynanan maçlarda gördüklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bülent Korkmaz ve ekibinin gelmesiyle takımda moral ve motivasyonun artmaya başladığını, bunu oynanan maçlarda gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör değişikliğinin takıma pozitif yansıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunu da oynanan maçlarda gördük. İlk 3 maçta alınan 9 puanın ardından Trabzon deplasmanından önemli 1 puanla döndük. Oradan son dakikalarda bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilsek galip gelebilirdik. Ama sonuçta Trabzon gibi büyük bir takımdan, deplasmanda 1 puanla dönmek önemli."

Konya deplasmanından da iyi futbol ortaya koyduklarını anlatan Çavuşoğlu, son dakikalarda yedikleri gol ile 3 puanı kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Bu maçta oyuncularının çok üzüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Ama bu futbol. Futbol da bir hatalar oyunudur. Kalene gol atabilir, penaltı kaçırabilirsin. Bu futbolun içerisinde olan şeyler." ifadesini kullandı.

"Yavaş yavaş çıkışa geçtik"

Genel olarak takımın iyi yolda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, milli maç arasına sakatsız ve cezasız girdiklerini kaydetti.

Milli aradan sonra daha motivasyonlu bir şekilde devam edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş çıkışa geçtik. Kamp görmeyen ve hazır gelmeyen futbolcularımız vardı. Onlarda yavaş yavaş kendilerine gelmeye başladı. Hocamız onlardan da faydalanmaya başladı. Bundan sonraki süreçte de inşallah bütün futbolcularımızdan faydalanacağız. Baktığımızda yedek kulübemizde de yine çok iyi bir 11 gözüküyor. Ben önceki yıllardan daha iyi bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum. İnşallah bunun meyvesini, bundan sonraki süreçte almak için hem Aytemiz Alanyaspor yönetim kurulu hem teknik heyet olarak hep birlikte inşallah yolumuza devam edeceğiz."

Alanyaspor'un geçen yıllara göre daha az gol attığının hatırlatılmasına üzerine Çavuşoğlu, pozisyon bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Bunun biraz da şansızlık olduğuna ifade eden Çavuşoğlu, "Pozisyona giriyoruz ama biraz şanssızlıklar var. Bazen beceremiyorsun bu işi olmuyor. Bazen boş kaleye de gol atamıyorsun. Ama ben önümüzdeki süreçte daha fazla gol ve goller atacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir süreçtir. Önemli olan kazanmak. Ama tabii daha önceki sezonlarda daha fazla gol atıyorduk." dedi.

Takımın sezon başında başka bir sistemle kampa girdiğini de hatırlatan Çavuşoğlu, alınan kötü sonuçların geride kaldığını ve futbolcuların yeni yeni kendine gelmeye başladığını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte gol yollarındaki becerilerini geliştireceklerine inancının tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sezon başında bir sistem değişikliği vardı. Oyuncularımız bu sistem değişikliğine adapte olamadı. Biz de olamadık. Sonucu da ortada. Onun için bundan sonraki süreçte inşallah daha iyi olacak." diye konuştu.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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