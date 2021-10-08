Akhisarspor'da Yusuf Acer'in büyük özlemi bitti

ISPARTA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Akhisarspor'da geçen sezon devre arasında transfer edilen sol bek Yusuf Acer, son oynanan Isparta 32 Spor maçında 1.5 yıl aradan sonra ilk kez sahaya çıktı. Altınordu altyapısında yetişip kırmızı lacivertlilerdeki performansıyla Ümit Milli Takım'a seçilen 24 yaşındaki futbolcu, 4 sezon TFF 1'inci Lig'de görev yaptıktan sonra 2019'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcu, Rizespor ve ardından kiralandığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da çok az forma giyebildi. Son maçına 17 Şubat 2020'de BB Erzurumspor formasıyla Adanaspor önünde çıkan Yusuf, ardından yeşil sahalara hasret kaldı. Geçen sezon ilk yarıda ve devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da hiç forma giyemeyen Yusuf, ligin 6'ncı haftasındaki Isparta 32 Spor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olup 598 gün sonra sahaya çıktı.

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