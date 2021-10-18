AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'ndan 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı! Ortalık karıştı
Trabzon'a bağlı Ortahisar'ın AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medyadan gündeme bomba gibi düşen paylaşım yaptı. Başkan Metin Genç, "Fener'in Başkanı ve yöneticisi Erol Bilecik, adaletten bahsediyor. Mücadeleyi saha dışında yapacağız diyorlar. Alışmışlar şike yapmaya. Sizin adaletten bahsetmeye hakkınız yok. 2010-11'deki gibi şampiyon olacağız" mesajını paylaştı, ortalık karıştı. İki takım taraftarları bu paylaşımın altında birbirlerine ağır mesajlar yazdı.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını çok kızdırdı. Genç'in Fenerbahçeliler'e yaptığı 'Şike' yakıştırması büyük tepki çekti.
"ADALETTEN BAHSETMEYE HAKKINIZ YOK"
"Fener'in Başkanı ve yöneticisi Erol Bilecik, adaletten bahsediyor. Her türlü mücadeleyi saha dışında yapacağız diyor. Alışmışlar ŞİKE yapmaya. Sizin Adaletten bahsetmeye hakkınız yok. Merak etmeyin biz 2010/2011 deki gibi Şampiyon olacağız. En büyük Trabzonspor" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar ve Trabzonsporlu taraftarlar bu paylaşımın altında adeta laf dalaşına girdi. Başkan'ın bu paylaşımında iki takım taraftarları birbirlerine sert mesajlar yazdı.
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