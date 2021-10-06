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Ahmet Nur Çebi canlı yayında isim verdi! İşte Beşiktaş'ın transfer hedefindeki futbolcular

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer döneminde transfer etmek istedikleri 2 futbolcuyu açıkladı. Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'u kadrolarına katmak istediklerini belirten Çebi, özellikle Kaan için çok ısrarcı olacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı. Ara transfer dönemi için 2 transfer düşündüklerini söyleyen Çebi bu isimlerin Kaan Ayhan ve Cenk Tosun olduğunu belirtti.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"CENK TOSUN'A KAPIMIZ AÇIK"

"Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz. Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz. Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık.

"KAAN AYHAN İÇİN DÜŞERİZ YOLLARA"

Kaan Ayhan için Ocak ayı geldiğinde onun için düşeriz yollara. Kaan Ayhan ve Cenk Tosun haricinde ocak ayı için transfer düşünmüyorum. Oyuncu istiyor, biz oyuncuyu istiyoruz, geleceği parlak bir oyuncu. İstiyoruz. İnşallah olur"

Ahmet Nur Çebi canlı yayında isim verdi! İşte Beşiktaş'ın transfer hedefindeki futbolcular
Haberler.com - Spor Haberleri
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