Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
Yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın F.Bahçe ve G.Saray ile oynadığı maçlar için kullandığı 'derbicik' ifadesinden dolayı özür diledi. Çakar, "Beşiktaş maçları derbidir. Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. F.Bahçe ve G.Saray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı bitirme operasyonudur" diye konuştu.
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortaklaşma adımlarını Beşiktaş'ı bitirme projesi olduğunu iddia etti. Öte yandan Çakar, "Fenerbahçe'nin hakkını yiye yiye bitiremediler" diyerek adeta kendisiyle tezat düştü.
"ARTIK DERBİDİR"
Çakar, "Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın maçları artık derbidir. Beşiktaş, taraftar sayısı ve parasal değil belki ama bugün Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. Fenerbahçe - Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur" dedi.
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