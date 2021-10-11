Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortaklaşma adımlarını Beşiktaş'ı bitirme projesi olduğunu iddia etti. Öte yandan Çakar, "Fenerbahçe'nin hakkını yiye yiye bitiremediler" diyerek adeta kendisiyle tezat düştü.

"ARTIK DERBİDİR"

Çakar, "Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın maçları artık derbidir. Beşiktaş, taraftar sayısı ve parasal değil belki ama bugün Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. Fenerbahçe - Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur" dedi.

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