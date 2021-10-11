Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Spor
Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 5. kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 5. kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'nda, 3 yıl aradan sonra 5'incisi düzenlenen organizasyonda 500 sporcu güreş tuttu.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonların sonunda rakibi Hüseyin Gündüz'ü yenen İbrahim Bölükbaşı, başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.

AA / Fatih Azgın - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Işıl Sergen İdo Tatlıses
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:44:08. #1.17#