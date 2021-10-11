Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 5. kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'nda, 3 yıl aradan sonra 5'incisi düzenlenen organizasyonda 500 sporcu güreş tuttu.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonların sonunda rakibi Hüseyin Gündüz'ü yenen İbrahim Bölükbaşı, başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.