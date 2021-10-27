Acun Ilıcalı hangi kulübü satın alacak?

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için görüşmeleri sürüyor. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği aktarıldı.

ACUN ILICALI HANGİ TAKIMI SATIN ALACAK?

Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerinde sona geldi. Kulübün sahibi olan Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin ödeme yapacak.

HULL CİTY NERENİN TAKIMIDIR?

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet