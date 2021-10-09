A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mucize mi? İşte tüm ihtimaller
Ay-Yıldızlılar, lider başladığı G Grubu'nda şimdi ikinci olabilmenin hesaplarını yapıyor. Norveç galibiyeti çok iyi olacaktı ancak şans devam ediyor. 10 grupta mücadele eden 55 takımdan liderler direkt gidiyor. Play-Off turundan galip gelen 3 takım Dünya Kupası'na gidiyor. Bizim kalan 3 maçımız Letonya, Cebelitarık ve Karadağ ile. Norveç ise Karadağ, Letonya ve Hollanda ile oynuyor. Lider çıkma ihtimalimiz zayıf ancak ikinci olabilme ihtimalimiz halen güçlü.
A Milli Takım, Norveç'le berabere kalarak şansını yine zora soktu. Hollanda, 16 puanla lider çıkma ihtimali en güçlü takım. Norveç'in 14, bizim ise 12 puanımız var.
HOLLANDA'NIN 4 PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR
Ay-Yıldızlı takımımızın lider olabilmek için kalan maçlarını kazanması gerekirken, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-Off turuna kalabilmemiz için Norveç'in 3 puan kaybetmesi bizim için yeterli olacak.
Türkiye'nin kalan maçları: Letonya (deplasman), Cebelitarık, Karadağ (deplasman)
Hollanda'nın kalan maçları: Cebelitarık, Karadağ (deplasman), Norveç
Norveç'in kalan maçları: Karadağ, Letonya, Hollanda (deplasman)
Eleme gruplarından toplamda 13 takım Dünya Kupası'na gidecek. Play-Off sonunda 3 takım finallere katılım hakkı elde edecek. Play-Off elemeleri tek usul.
Avrupa Elemeleri, Dünya Kupası vizesi alamayan UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın, 10 grup ikincisinin katılacağı play-off tur maçlarının ardından sona erecek.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.