A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mucize mi? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım, Norveç'le berabere kalarak şansını yine zora soktu. Hollanda, 16 puanla lider çıkma ihtimali en güçlü takım. Norveç'in 14, bizim ise 12 puanımız var.

HOLLANDA'NIN 4 PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR

Ay-Yıldızlı takımımızın lider olabilmek için kalan maçlarını kazanması gerekirken, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-Off turuna kalabilmemiz için Norveç'in 3 puan kaybetmesi bizim için yeterli olacak.

Türkiye'nin kalan maçları: Letonya (deplasman), Cebelitarık, Karadağ (deplasman)

Hollanda'nın kalan maçları: Cebelitarık, Karadağ (deplasman), Norveç

Norveç'in kalan maçları: Karadağ, Letonya, Hollanda (deplasman)

Eleme gruplarından toplamda 13 takım Dünya Kupası'na gidecek. Play-Off sonunda 3 takım finallere katılım hakkı elde edecek. Play-Off elemeleri tek usul.

Avrupa Elemeleri, Dünya Kupası vizesi alamayan UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın, 10 grup ikincisinin katılacağı play-off tur maçlarının ardından sona erecek.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.

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