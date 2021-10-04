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A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu aday kadroya alındı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu aday kadroya alındı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol el ikinci parmağında kırık bulunan Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç maçı sonrası bir operasyon geçireceği ve bu nedenle Halil Dervişoğlu'nun aday kadroya alındığı bildirildi.

Kenan Karaman, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve elinde kırık tespit edilmişti.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu aday kadroya alındı - Haberler Spor
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