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36 rakibini geçerek şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
36 rakibini geçerek şampiyon oldu

Geçtiğimiz hafta sonu Hatay'da yapılan sezonun son yarışında kürsüye çıkmayı başaran Mustafa Tekin ve Süleyman Urcu, 8-9 Ekim Tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

DENİZLİ (İHA) - Geçtiğimiz hafta sonu Hatay'da yapılan sezonun son yarışında kürsüye çıkmayı başaran Mustafa Tekin ve Süleyman Urcu, 8-9 Ekim Tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan sezonun son müsabakası olan "Türkiye Şampiyonası Hatay Kriteryum Yarışları" na Hatay ev sahipliği yaptı. 36 sporcunun katıldığı Gençler kategorisinde Mustafa Tekin, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi olmayı başardı.37 sporcunun katıldığı Büyükler kategorisinde ise Süleyman Urcu, profesyonel lisansa sahip sporcuların arkasından çizgiyi 3. geçen isim oldu.

"Başarıyı Denizli'mize armağan ediyoruz"

Antrenör Hakan Yıldırım yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sezon katıldığımız tüm yarışlarda kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafa ve Süleyman, Avrupa ve Dünya Şampiyonası kadrosunda da yer alıyordu fakat organizasyonu yapan Belçika ve İtalya'nın ülkemize uyguladığı pandemi tedbirleri sebebiyle Milli Takımımız katılamamıştı. Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Şampiyonasına sporcularımızın katılması bizleri çok sevindirdi. Bu güzel başarıyı Denizli'mize armağan ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

36 rakibini geçerek şampiyon oldu

36 rakibini geçerek şampiyon oldu

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