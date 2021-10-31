23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor
23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda dün başlayan, bugün yapılan müsabakalarla sona eren etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 65 araçla 130 sporcu katıldı.

Çamurlu ve engebeli parkurlarda pilotlar zor anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, 6 bine yakın seyircinin heyecan dolu anlara ortak olduğunu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı off-road müsabakalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan ise off-road tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi

AA / Cem Ali Kuş - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title