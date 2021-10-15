2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti - Haberler Spor
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2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti

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Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun takvimi belli oldu. 9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA, 23 yarıştan oluşacak 2022 Formula 1 takvimini resmen açıkladı. Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

MIAMI İLK KEZ ŞAMPİYONAYA DAHİL EDİLDİ

9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart : Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan : Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

25 Eylül: Rusya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti
Haberler.com - Spor Haberleri
Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı
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Haber: 2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti - Haberler Spor
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