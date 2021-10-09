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2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

İtalya'da Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

İtalya'da Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Down Futsal Milli Takımı ve Down Basketbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Down Futsal Milli Takımı yarı finalde ev sahibi İtalya'yı, Down Basketbol Milli Takımı da Portekiz'i yenerek finale çıktı.

Millilerin finaldeki rakipleri futsalda Portekiz, basketbolda ise İtalya oldu. Final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Atletizmde 5 madalya daha

Avrupa Oyunları'nda bugün gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında milli sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Emirhan Akçakoca triatlonda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanırken, 400 metre erkelerde Ali Topaloğlu ve 400 metre mozaik kadınlarda Dilara Çevik gümüş, 400 metre kadınlarda Kardelen Demir ise bronz madalya aldı.

Merve Özlü, Kardelen Demir, Münevvere Yılmaz ve Merve Uzun'dan oluşan Kadın Bayrak Takımı, gümüş madalya kazanarak tarihinde bir ilki başardı.

Ayrıca oyunlarda bugün yapılan masa tenisi müsabakalarında Benay Balcı ve Merve Peker çifti, kadınlar takımda gümüş, kadınlar open'da ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yüzme branşında Türkiye'yi temsil eden özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı 50 metre kurbağada 50.47, 100 metre kurbağada 1.54.55'lik derecesiyle iki yıldızlar dünya rekoru kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı Birol Aydın, Avrupa Oyunları'na 6 branşta "dev" bir kadro ile katıldıklarını belirterek, "Kovid-19 salgınına rağmen milli takımlarımıza çok iyi bir hazırlık ortamı oluşturduk. Allah'a şükürler olsun ki emeklerimiz boşa gitmedi. Özel sporcularımız 6 Avrupa-dünya rekoru kırdı. Özel sporcularımız yaptıkları açıklamada basketbol ve futsalda Avrupa şampiyonu olup, şampiyonluk kupalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na vermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda beşinci gün sonunda atletizm, judo, masa tenisi, yüzme branşında 10 altın, 13 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 30 madalyaya ulaştı.

2021 Down Down Sendromlular Avrupa Oyunları yarın sona erecek.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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