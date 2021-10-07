2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Türkiye, basketbolda ev sahibi İtalya'yı 14-10 yendi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ferrara kentinde devam eden organizasyonda, basketbol branşında Portekiz'i sabah seansında 32-10 mağlup eden Türkiye, öğleden sonra ev sahibi İtalya'yı 14-10 yenerek 2'de 2 yaptı.

Antrenör Ufuk Bulut yönetiminde sahaya çıkan milli takımın kadrosu Emre Bolluk, Eren Yılmaz, Gökhan Yusuf Işık, Onur Kurtulmuş, Yunus Emre Karadal ve Hasan Gökhan Kotan'dan oluşuyor.

Müsabakaları yerinde takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Özel Sporcular Down Basketbol Takımımız, Avrupa Oyunları'na çok iyi başladı. Milli takımımız, 2'de 2 yaparak Avrupa şampiyonluğu yolunda büyük avantaj yakaladı. Milli takımımız inanmış bir şekilde mücadele ediyor. Özel sporcularımız söz verdiler, 'Avrupa Oyunları şampiyonluk kupasını Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na götüreceğiz' dediler. Sporcularıma inanıyorum, inşallah o kupa, o madalyalar Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullandı.