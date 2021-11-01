14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da yapıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 9 ülkeden 800 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 6 kilometrede kadınlarda Eliv Delve Başer, erkeklerde Efe Erduran birinci oldu.

Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 2008 metrede kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Halim Lafçı birinciliği elde etti.

Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 3008 metrede birinciliği kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Efe Erduran kazandı.

STH & Hapimag Sea Garden Resort Açık Su Yüzme Şampiyonası 1 kilometrede kadınlarda Ekaterina Avramova, erkeklerde Halim Lafçı birinciliğe ulaştı.

Hapimag Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 10 kilometrede kadınlarda Bengisu Avcı Erdoğan, erkeklerde Emre Erdoğan birinci oldu.