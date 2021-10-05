G.Saray'da 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Stadın isim hakkını alacak şirket ortaya çıktı
Türk Telekom'la biten anlaşmanın ardından Galatasaray'ın stat isim hakkını uluslararası bir havayolu şirketi aldı. Bu şirketin ismi açıklanmazken anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 5+5 yıl için 100 milyon dolar girecek. Açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor
Galatasaray'ın 100 milyon dolarlık anlaşmasında geri sayıma geçildi. Cumartesi günü stattaki Türk Telekom ismi silinmişti. Bu hafta yeni sponsorun açıklanması bekleniyor.
HAVAYOLU ŞİRKETİ
Türkiye'nin haberine göre; Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru uluslararası bir havayolu şirketi oldu. Galatasaray, 5+5 yıl için 100 milyon dolar alacak.
ELMAS DA KATILACAK
Daha önce sponsorluk toplantılarına katılmayan Burak Elmas da bir ilk yapacak. Elmas, anlaşmanın detaylarını bizzat açıklayacak.
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