10. Pamukkale İllerarası Kıck Boks turnuvasına Denizli damgası

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen 10. Pamukkale İllerarası Kick Boks Turnuvası sona erdi. 20 ilden 750 sporcunun katıldığı şampiyonada Denizli 15 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

Hafta sonunda Pamukkale önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 10. Pamukkale İllerarası Kick Boks Turnuvası 20 ilden 750 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan turnuvada heyecan oldukça yüksekti. 2 gün süren müsabakalarda Denizlili sporcular büyük başarı elde etti. 15 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya alan Denizli'yi Bursa 8 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile izlerken, Diyarbakır 5 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya ile takip etti. Müsabakalarda mücadele eden Pamukkale Belediyesporlu Mehmet Eyüp Saka Kick Light 65 kilogramda altın madalya kazanırken, yine aynı kategorinin 70 kilogram sporcusu Görkem Duman bronz madalya elde etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kick boksta önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Sporun her dalına destek olmak istiyoruz. Kick Boks da bunlardan biri. 20 ilden 750 sporcunun katıldığı 10. Pamukkale İllerarası Kick Boks Turnuvası'nda Denizlili sporcular başarılı olarak birinci oldular. Derece elde eden tüm sporcuları kutluyor, başarılarının devamını dilerim" dedi. - DENİZLİ