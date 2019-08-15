SPK haftalık bülteni

15.08.2019 20:29

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank AŞ'nin 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki tahsisli borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Alternatifbank AŞ'nin 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki tahsisli, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400 milyon lira tutarında ve nitelikli yatırımcı türündeki borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.

Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 50 milyon dolar tutarındaki yurt dışı borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul eden kurul, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi

verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Ak Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ak Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'unun altındaki Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon ve Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon'lerının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Kaynak: AA