SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 1 milyar dolar, Rönesans Gayrimenkul Yatırımın 750 milyon dolar, Fibabanka'nın 500 milyon lira, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankasının 400 milyon lira, Garanti Faktoring'in 350 milyon lira, Halk Yatırım Menkul Değerlerin 360 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerlerin 180 milyon lira, Ünlü Menkul Değerlerin 75 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Atlantis Yatırım Holdingin 8 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artımı başvurusunu, Katılım Varlık

Kiralamanın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu ve Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralamanın 400 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı kira

sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Global Yatırım Holding'e 24 bin 672 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.