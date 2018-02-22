SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırma eyleminden dolayı Enver Çevik adlı kişiye 2 milyon 284 bin 240,18 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve

Ticaret'in 250 milyon lira, Lider Faktoring'in 225 milyon lira, Yeditepe Faktoring'in 175 milyon lira, Çelik Motor Ticaret'in 70 milyon lira, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve

Ticaret'in 67 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı, Olmuksan International

Paper Ambalaj Sanayi ve

Ticaret'in 49 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK, Mehmet Atakan Demir adlı kişiye Martı Otel İşletmeleri payına ilişkin olarak, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış ve yanıltıcı paylaşımlar öncesinde ve sonrasında Martı Otel İşletmeleri pay piyasasında işlem gerçekleştirme eyleminden dolayı 676 bin 803 lira idari para cezası uygulanmasını, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının arz ve talebi ile

fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırma eyleminden dolayı Enver Çevik adlı kişiye de 2 milyon 284 bin 240,18 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yatırımcılardan elde edilen fonlarla sermaye piyasası aracı

alım satım işlemleri gerçekleştirilmesi suretiyle izinsiz

portföy yönetim faaliyetinde bulunması nedeniyle Fatma Aktemur adlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, SPK'nın Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan Güneybatı

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'ın Liste'den çıkarılmasına ve kuruluşun Sorumlu Değerleme Uzmanı

Cengiz Çetinkaya'nın sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme lisansının sürekli olarak iptaline karar verdi.