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SPK: BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının, BIST30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

SPK: BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
30.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:40

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının, BIST30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada, aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak, açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu anımsatıldı ve BIST30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında açığa satış yasağının uygulamanın devam ettiği belirtildi.

SPK açıklamasında, SPK Karar Organı'nın 16 Ekim 2019, 28 Şubat 2020 ve 2 Mart 2020 tarihli kararları ile Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildiği, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu anımsatıldı.Kurulun kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu da vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Kurulumuzca konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; İstanbul Takasve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması, yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul 'BIST30 Endeksi' kapsamında yer alan pay senetlerinin Takasbank tarafından geliştirilen 'Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları' aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği dikkate alınarak, Kurulumuz Karar Organı'nın 30.06.2020 tarihli toplantısında;"16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,"A) 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeks'inde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına,"B) BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine,"C) Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde,

Kurulumuzun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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