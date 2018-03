Sp'li Canbay: Özelleştirme İdaresi Strateji Raporlarını Gizliyor

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını eleştirerek, " Özelleştirme İdaresi yol haritasını belirlemek için hazırlattığı strateji raporlarını kamuoyundan gizliyor. 2004 yılında varlık satışı yerine, kooperatifler eliyle şeker üretiminin devamını garanti altına alan halk modeli önerilmişken, bu rapor gizlenmiştir. 2016 yılında hazırlanan rapor da halktan gizleniyor" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Şeker-İş Sendikası'nın başlattığı 'Şeker Fabrikaları Kapanmasın' kampanyasına destek vermek için Kastamonu'da sendika şubesini ziyaret etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştiren Yaşar Canbay şunları söyledi:

"Şeker fabrikalarının satışı hem milli varlıkların kaybına hem de şeker ithaline neden olacaktır. Geçmişte Et Balık Kurumu'nun pek çok ilde satılması canlı hayvan ve et ithalatına neden oldu. Şeker fabrikalarının akıbeti de şekerde dışa bağımlılık olacaktır. Bütün dünya tarımsal üretimini artırırken, tarıma desteğini sürdürürken ve şeker üretimini artırırken, Türkiye bugün her şeyi dışarıdan alan ülke durumuna gelmiştir. Özelleştirme İdaresi yol haritasını belirlemek için hazırlattığı strateji raporlarını kamuoyundan gizliyor. 2004 yılında hazırlanan raporda varlık satışı yerine, kooperatifler eliyle şeker üretiminin devamını garanti altına alan halk modeli önerilmişken, bu rapor gizlenmiştir. 2016 yılında hazırlanan rapor da halktan gizleniyor."

- Kastamonu