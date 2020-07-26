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Sözleşmesi biten Atiba Hutchinson: 1 sezon daha Beşiktaş için mücadele etmek harika olur

Beşiktaş'ta sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson geleceği hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kanadalı orta saha, siyah beyazlı formayı 1 sezon daha giymenin harika olacağını söyledi.

Sözleşmesi biten Atiba Hutchinson: 1 sezon daha Beşiktaş için mücadele etmek harika olur
26.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:05

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019/20 sezonunun son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda gözler sözleşmesi biten Atiba Hutchinson'a çevrildi.

Kanadalı orta saha, müsabaka sonrasında ayrılığı hakkında konuştu ve 1 sezon daha oynamanın kendisi için iyi olacağını belirterek "Gelecek neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Kulüple görüşeceğiz ve birlikte bir karara varacağız. Kalbim 'evet' diyor, uzun süredir buradayım. 1 sezon daha kalmak, kulüp için mücadele etmek harika olur. Her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum" dedi.

"İYİ BİR POZİSYONDA BİTİRDİK"

İyi bir durumda sezonu noktaladıklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Takıma katkıda olmak için her zaman elimden geleni yapıyorum, bazen üst düzey performanslar göstermiyorum ama yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde, bence ligi iyi bir pozisyonda bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var önümüzde" ifadelerini kullandı.

5 GOL - 6 ASİST

Bu sezon Beşiktaş'ta 31 maça çıkan Atiba, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asist kaydetti.

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