Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'le arasında geçen diyaloğu anlattı. Milli futbolcu, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Nef Stadı'nda Marsilya'yı bozguna uğratarak gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmada sakatlanarak yerini Babel'e bırakan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı" diyen Kerem, "Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı" dedi.
Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih Hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" ifadelerini kullandı.
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