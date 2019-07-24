Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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