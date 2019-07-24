Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.