Sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım başvuru sonucu e-devlet üzerinden nasıl öğrenilir? Koronavirüs sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olanlara 1000 TL sosyal yardım 3. faz başvuruları devam ediyor. Peki, sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Sosyal yardım başvuru şartları neler? Birinci ve ikinci fazın ardından üçüncü faz başvuruları sürerken, başvuru sonuçları da sorgulanmaya başladı. İşte, 1000 TL sosyal yardım başvurusu hakkında ayrıntılı bilgi...

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsmında 1000 TL pandemi yardımı sağlanıyor. Bunun için başvurular e-devlet Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor. Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvurular yapılabiliyor. Buna göre;

"0" olanların Pazartesi,

"2" olanların Salı,

"4" olanların Çarşamba,

"6" olanların Perşembe,

"8" olanların Cuma günü

Cumartesi ve Pazar günleri sınırlama yok

Sosyal Yardım başvurusu için tıklayın...

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yardım sonuçları yine e-devlet üzerinden öğreniliyor. TC numarası ve şifre ile giriş yaparak Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sonuçları bulabilirsiniz.

Sosyal Yardım Başvuru Sonucu Sorgulamak için tıklayın...

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.