Sosyal medyada "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü
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Sosyal medyada "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da suya yüzde 15.62'lik zam teklifi İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kararın ardından sosyal medyada "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" diye soruldu. Kimi kullanıcı faturasının eskiye oranla daha yüksek geldiğini savunurken kimi kullanıcı da eski döneme oranla daha az su faturası ödediğini söyledi.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu zam teklifi İBB Meclisi'nde kabul edilirse İstanbullular suyu yüzde 15.62 zamlı olarak kullanacak.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haberlerini paylaşan bir hesaptan "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya çok sayıda cevap gelirken kullanıcılar ikiye bölündü.

Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü

"BU FİYATLAR ÇOK YÜKSEK"

Bazı kullanıcılar eskiye oranla daha yüklü miktarda fatura ödediğini söylerken tepkiler de gecikmedi. Bir kullanıcının, "164 ₺ biz, 114 ₺ ise ablamlar ödedi. 4 kişilik aileleriz. Bu fiyatlar çok yüksek. Temel bir ihtiyaç olan suya erişimin bu denli pahalı olmaması gerekiyor" yorumuna başka bir kullanıcı, "Siz de dikkatli kullanın biz de 4 kişilik aileyiz 40 geliyor. Suyu açıp gidersen tabii ki az bile bu söylediklerin" yanıtını verdi.

Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü

İşte Twitter üzerinden gelen bazı tepkiler;

Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü
Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü
Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü
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Servet Uzun
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Sosyal medyada "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü - Haberler Ekonomi
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